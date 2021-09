Centro de Capacitação Vinícius Vidal França / Saquarema - divulgação

Centro de Capacitação Vinícius Vidal França / Saquaremadivulgação

Publicado 30/09/2021 13:21

SAQUAREMA - O Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, em Saquarema, está com inscrições abertas para o curso de Fundamentos de Eletricidade, oferecido pela FIRJAN para jovens e adultos.

As vagas são limitadas e para participar, os interessados devem ter mais de 14 anos e ter cursado o 8º ano do Ensino Fundamental.

clicando aqui. Nesta etapa serão 18 vagas para o turno da tarde (13h às 17h). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até hoje (3)

O aluno selecionado será contatado via WhatsApp para efetuar a matrícula presencialmente no Centro de Capacitação Profissional Vinícius França que fica na Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo.

Para realizar a matrícula, necessário apresentar documento de identificação, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade além de duas fotos 3x4.