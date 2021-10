Drogas apreendidas em Jardim Ipitangas/ Saquarema - Divulgação

Publicado 30/09/2021 21:15 | Atualizado 30/09/2021 21:19

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (28), a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.



Durante um patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro Jardim Ipitangas, agentes do PROEIS perceberam a atitude suspeita de um homem que fugiu ao ver a viatura da polícia.



Os agentes identificaram o local onde o homem se abrigou e, após autorização dele, entraram para averiguação. Lá, os policiais encontraram uma sacola com 13 saquinhos de maconha. Além das drogas, o homem estava com R$ 22,00 em espécie e dois celulares. Um menor de idade também estava no local.

Os dois foram encaminhados para a 124ª DP, em Saquarema. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o menor foi apreendido.