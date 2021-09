Praia de Itaúna/ Saquarema - WSL / DANIEL SMORIGO

SAQUAREMA - Nesta quarta-feira (29), a WSL Latin America confirmou duas etapas seguidas do WSL Qualifying Series esse ano no Brasil. A competição marcará o retorno da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, ao calendário dos eventos classificatórios para a elite do World Surf League Championship Tour.

A primeira etapa será na Praia Mole de Florianópolis (SC), nos dias 10 a 14 de novembro, com etapas do QS 3000 masculino e QS 1000 feminino.

A segunda etapa será o Saquarema Surf Festival, que acontecerá de 15 a 21 de novembro, na Praia de Itaúna, com eventos do QS 3000, Pro Junior e Longboard, todos combinados para homens e mulheres e com expectativa da participação de grandes estrelas do surfe sul-americano e, também, para surfistas das categorias Pro Junior Sub-20 e do Longboard

O evento vale ponto para os primeiros rankings regionais de 2021/2022. Estes rankings classificarão quinze surfistas para o WSL Challenger Series do ano que vem, dez na categoria masculina e cinco na feminina, para disputar vagas para o World Surf League Championship Tour.

- É com alegria que anunciamos dois novos eventos no Brasil, muito importantes para os surfistas brasileiros e de outros países da América do Sul, buscarem classificações para disputarem vagas para o CT no Challenger Series e os títulos mundiais do Pro Junior e Longboard - disse Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America.

Saquarema vem recebendo os melhores surfistas do mundo desde 2017, quando o Oi Rio Pro se mudou para a Capital Nacional do Surfe. Mas, a etapa brasileira do CT não foi realizada em 2020 e 2021, por causa da pandemia. Antes, tinha sediado oito etapas do WSL Qualifying Series, a primeira em 1997 e as outras de 2009 a 2015.