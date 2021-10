Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 30/09/2021 21:25

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (29), a Polícia Militar prendeu um dos principais traficantes de drogas de Saquarema, na Região dos lagos.

De acordo com as informações divulgadas, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina na Rua João Machado da Cunha, no bairro de Palmital, quando avistaram o acusado. Ao perceber que seria abordado pelos policiais, o homem fugiu para um matagal.

Um cerco tático foi montado e o homem identificado como Vinicius Cardoso da Silva, conhecido como “Shrek”, acabou sendo capturado pelos agentes. Segundo a polícia, o suspeito também é responsável por vários roubos e estaria envolvido em alguns homicídios na localidade.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 124ªDP, onde o caso foi registrado.