Alunos participam de palestra em SaquaremaDivulgação

Publicado 30/09/2021 21:52

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio das equipes de Promoção da Saúde e do NASF, realizou nesta quinta-feira (3º), uma palestra sobre arboviroses na Escola Municipal Almerinda Rocha Magalhães, no bairro São Geraldo.

As doenças causadas pelos chamados arbovírus são a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Os vírus causadores dessas doenças circulam ao mesmo tempo no Brasil, transmitidos por um mesmo vetor: o mosquito Aedes aegypti. A divulgação intensifica as ações de prevenção às arboviroses no município, realizando trabalho de orientação e conscientização.

De acordo com a prefeitura, Diversas palestras ainda serão realizadas pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, em escolas municipais e estaduais de Saquarema ao longo do ano letivo.