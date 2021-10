Tamanduá é encontrado em Sítio em Saquarema - Divulgação

Publicado 02/10/2021 09:56

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (1), um tamanduá foi encontrado em um sítio em Saquarema, na Região dos Lagos.

Moradores de um sítio no distrito de Sampaio Corrêa, encontraram o animal dentro do terreno. Os bombeiros foram acionados e fizeram o resgate do animal.

Segundo informações, o animal estava saudável e foi encaminhado para um local seguro para ser solto.