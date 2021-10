Publicado 02/10/2021 09:58

SAQUAREMA – A Prefeitura Municipal de Saquarema divulgou nesta sexta-feira (01) que o município terá um novo posto de vacinação contra a covid-19.

De acordo com o comunicado, a partir desta segunda-feira (04), a vacinação contra a covid-19 acontecerá no Lions Clube, que fica na Rua Pereira,548, em Bacaxá.

Segundo a Prefeitura, o posto de vacinação do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, foi desativado por conta do início das aulas presenciais no local.