Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 02/10/2021 10:01

SAQUAREMA – Uma mulher foi pega furtando produtos em um supermercado em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu quando funcionários do estabelecimento, que fica em Jaconé, perceberam uma atitude suspeita da mulher dentro mercado. Os seguranças do mercado abordaram a mulher e em seguida acionaram a Polícia Militar.

Os agentes encontraram com ela fraldas descartáveis, lenços umedecidos além de 63 frascos de desodorante. De acordo com o mercado, o prejuízo seria de Aproximadamente R$1.900,00.

Segundo a polícia, dois homens que estavam com a mulher conseguiram fugir do local. Identificada como Juliana Latto de Mendonça da Rocha, de 25 anos, a mulher confessou para os policiais que é moradora de Coelho da Rocha, no Rio de Janeiro e que viajou com a dupla para a Região dos Lagos apenas para praticar furtos. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a 124ª DP, em Saquarema.