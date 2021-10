Alunos de Saquarema participam dos Jogos Estudantis - MARINO AZEVEDO

Publicado 04/10/2021 19:15

SAQUAREMA – Alunos de escolas públicas e privadas de Saquarema, na Região dos Lagos, irão participar dos Jogos Estudantis 2021.

Promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude o evento deste ano será disputado por alunos de mais de 270 escolas de vinte municípios em todo o Estado do Rio de Janeiro. Tênis de Mesa, Vôlei, Judô, Handebol e Xadrez são algumas das 13 modalidades que fazem parte dos jogos.

Além desses esportes, os estudantes ainda têm a oportunidade de competir em modalidades nem tão conhecidas no Brasil, como Badminton e Wrestling. Natação, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística e Vôlei de Praia também integram os Jogos Estudantis. Por conta da pandemia, a competição precisou ser suspensa no ano passado.

O objetivo da competição é manter os alunos engajados com a prática de esportes e manutenção da saúde.

Além de Saquarema, Belford roxo. Cabo frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paty do Alferes, Queimados, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Vassouras e Volta Redonda também participam da disputa.