Estagiários do programa Jovem Cidadão recebem capacitação em Saquarema@FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 05/10/2021 15:29

SAQUAREMA – Na última sexta-feira (1), a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, realizou no Teatro Mario Lagos e no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, dois encontros importantes para o Programa Jovem Cidadão.

Cerca de 133 estagiários foram reunidos em dois grupos, administrativo e educação, com a finalidade de aumentar a integração, interação, motivação e principalmente a qualificação dos nossos estudantes saquaremenses.

Os encontros abordaram temas essenciais para o aprimoramento e melhoramento do desempenho dos estudantes, como a importância do estagiário na Administração Pública. No encontro voltado aos estagiários da Educação, houve também uma capacitação sobre Educação Especial e Infantil.

- Sem limitações ou vícios funcionais que muitas das vezes atrapalham o rendimento das nossas atividades, nossos jovens vêm somando forças e contribuindo para a gestão municipal- informou o coordenador do programa, Willy Coutinho.

Atualmente, os estagiários estão distribuídos em 16 secretarias da gestão municipal, representado e efetivando a integração, diversidade e a união entre diferentes ideias, idades e pessoas.