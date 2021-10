Nova Clínica Vascular Municipal - Divulgação

Publicado 05/10/2021 15:35

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (5), a Clínica Vascular Municipal é inaugurada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Instalada em Bacaxá, na Rua Segisfredo Bravo, 100, na Galeria De Ville, a unidade oferecerá tratamento e procedimentos vasculares gratuitos aos moradores da cidade.

A unidade possui dois consultórios, ampla sala de espera com recepção e é completamente acessível para pessoas com mobilidade reduzida ou que tenham alguma deficiência. No local, serão realizados consultas e exames ambulatoriais de Angiologia e Escleroterapia - tratamento clínico das doenças que acometem vasos sanguíneos e vasos linfáticos, como varizes, por exemplo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a capacidade estimada de atendimento é de 400 pacientes por mês.

“Muitas pessoas sofrem com problemas vasculares. São enfermidades que causam dificuldades físicas e estéticas, que acabam afetando a autoestima. Com a nossa Clínica Vascular, poderemos oferecer tratamento gratuito em nossa cidade para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida”, informou a prefeita Manoela Peres.

A Clínica Vascular Municipal de Saquarema funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e agendamentos para atendimento poderão ser feitos pelo telefone 21 4125-9757. A ligação é gratuita e direcionada à Central de Marcação da clínica.