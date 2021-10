Obras de drenagem no bairro Rio de Areia - Divulgação

Publicado 06/10/2021 20:24

SAQUAREMA –A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Saquarema, está executando as obras de drenagem e pavimentação no bairro Rio de Areia. Diversas ruas do bairro já estão recebendo as obras que devem resolver um problema antigo dos moradores do bairro que sofrem com alagamento nas localidades sempre que chove.

As ruas Mercedes Rosa, Antônio Carlos Martins, Ailton Rodrigues, Alcebíades Belo, do Fitão, Esmeralda Martineli, Jequitibá, Antônio Moreno, Antiocha dos Santos, Hugo dos Santos, Rua Sem Nome 1 e a Travessa Casimiro passarão por obras.

De acordo com a Prefeitura, serão quase 4 quilômetros de vias drenadas, pavimentadas e iluminadas.

As obras fazem parte do programa "Saquarema Não Para", que prevê a drenagem e pavimentação de mais de 140 quilômetros de vias em todo o município.