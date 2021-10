Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ - Divulgação

Prefeitura Municipal de Saquarema / RJDivulgação

Publicado 06/10/2021 20:21

SAQUAREMA – Por conta do feriado nacional no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (11).

Segundo o decreto, apenas os serviços e atividades consideradas essenciais como atendimento médico de urgência nas unidades de saúde, limpeza urbana e ações de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública referentes à Guarda Civil Municipal e à Defesa Civil, funcionarão em regime de plantões.