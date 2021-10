Ex-prefeito de Saquarema, Porphírio Nunes de Azeredo - Reprodução internet

Ex-prefeito de Saquarema, Porphírio Nunes de AzeredoReprodução internet

Publicado 06/10/2021 20:28

SAQUAREMA – A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, anunciou nesta terça-feira (5) em suas redes sociais que fará uma homenagem ao ex-prefeito da cidade, Porphírio Nunes de Azeredo.

Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth mudará de nome Divulgação

Segundo a Prefeita, o novo hospital que está sendo construído no bairro do Verde Vale, será chamado de Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, nome dado em homenagem à santa padroeira da cidade. Já o atual hospital, será chamado de Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo.O homenageado que morreu em 2020, governou Saquarema entre os anos de 1976 e 1981, além de ter atuado em outros anos como vereador. Ele também foi o responsável pela construção de diversas escolas no município, pela pavimentação de várias ruas e por construir o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. Em conjunto com o Governo do Estado, também construiu a ponte Darcy Bravo.