Município voltará com a vacinação na quarta (13)Divulgação

Publicado 06/10/2021 20:36

SAQUAREMA – Por conta do ponto facultativo na próxima segunda-feira (11) e do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na terça-feira (12), a cidade de Saquarema vai alterar o calendário de vacinação contra a covid-19 e o atendimento no Centro de Atendimento Materno Infantil de Saquarema (CAMIS).

Segundo a Secretaria, as pessoas que estavam agendadas para receber a D2 da vacina contra a covid nos dias 11 e 12 de outubro poderão receber a segunda dose nos dias 13, 14 e 15. Já o CAMIS funcionará na escala abaixo:

- Dia 13/10 quarta-feira

Manhã: teste do pezinho + rotina de vacinas

Tarde: ARH (antirrábica humana)

- Dia 14/10 quinta-feira

Manhã: BCG + teste do pezinho

Tarde: rotina de vacinas + BCG

- Dia 15/10 sexta-feira

Manhã: rotina de vacinas + febre amarela

Tarde: rotina de vacinas + ARH (antirrábica humana)