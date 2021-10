Agentes da Guarda Ambiental e da Defesa Civil de Saquarema recebem treinamento no Instituto Vital Brazil - Divulgação

Publicado 07/10/2021 15:27

SAQUAREMA - Nesta quarta-feira (06), agentes da Guarda Ambiental e da Defesa Civil de Saquarema foram recebidos no Instituto Vital Brazil (IVB), em Niterói, para capacitação e treinamento sobre o manejo, cuidado e prevenção a acidentes com serpentes, escorpiões e aranhas.

O Vital Brazil é referência nacional na produção de soro contra picada de animais peçonhentos, além de atuar na produção de medicamentos de uso humano.

Os servidores municipais receberam curso teórico e prático sobre o manejo seguro com os animais, além da atuação na prevenção contra acidentes. O objetivo do curso foi preparar e capacitar os agentes a estarem aptos para lidar com a captura e intervenções de urgência que porventura surjam no desenvolvimento de suas atividades funcionais.

Em caso de acidentes com animais peçonhentos, a vítima deve ser encaminhada imediatamente ao hospital. Caso não haja possibilidade, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros via 193 ou o Socorro Municipal pelo telefone 992361746.