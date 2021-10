Projeto Renovando Vidas oferece órteses, próteses, cadeiras de rodas e aparelhos auditivos para moradores de Saquarema - Divulgação

Projeto Renovando Vidas oferece órteses, próteses, cadeiras de rodas e aparelhos auditivos para moradores de SaquaremaDivulgação

Publicado 07/10/2021 15:23

SAQUAREMA – Pensando em suprir a capacidade de mobilidade e socialização para quem possui limitações que a Prefeitura de Saquarema vem enfatizando a execução e a divulgação do projeto Renovando Vidas, cujo objetivo é a melhoria da mobilidade, da interação e da qualidade de vida dos pacientes.

Operacionalizado pela Central de Regulação, núcleo vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e que também regula exames e pedidos para consultas médicas referenciadas, além de cirurgias, o Renovando Vidas fornece, gratuitamente, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores, próteses, órteses e até aparelhos auditivos. O projeto, que já mudou a vida de muita gente, nos últimos 5 anos já prestou atendimento a mais de 8.000 moradores de Saquarema.

“Dispor de mobilidade muda totalmente a vida da pessoa e isso se vê na emoção demonstrada por aqueles que mais necessitam. O recebimento de uma muleta, uma cadeira de rodas ou de banho vem quase sempre acompanhado de choro. Ganhar uma cadeira de rodas é como ganhar um carro zero Km para quem não consegue se locomover”, relata Ilvinha Pereira, chefe de setor de procedimentos da Central de Regulação e responsável pelo projeto Renovando Vidas, que entrega as cadeiras em domicílio, pessoalmente, e já compartilhou muitas vezes dessa emoção.

“A Central de Regulação oferece diversos serviços gratuitos no município. Um dos que mais me emocionam é o projeto Renovando Vidas. Poder ajudar na mobilidade do morador que precisa de uma cadeira de rodas ou um par de muletas, por exemplo, é investir em qualidade de vida. As equipes da Prefeitura estão prontas a receber todos os que procurarem a Central de Regulação”, informa a Prefeita Manoela Peres.

Como agendar

As marcações são realizadas através dos sistemas Estadual, Federal e Municipal: SISREG; KLINIKOS; SER, RESNIT, E-SUS. Para serem atendidos, os pacientes devem comparecer à Central de Regulação, com o laudo médico (emitido pelo SUS – através do hospital, PSFs, Policlínica do Município de Saquarema), Xerox da identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. O tempo médio para a conclusão do atendimento, varia de 20 a 30 dias, para o caso de obtenção de uma prótese, por exemplo.

A Central de Regulação funciona na Rua Prof. Souza n.º 111, em Bacaxá, e mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelos telefones (22)2653-3359/3312 e (22)99858-3850.