Abertura do Outubro Rosa em SaquaremaSTHIVYNN MR

Publicado 07/10/2021 15:53

SAQUAREMA – Na manhã desta quarta-feira (8), a Câmara de Vereadores de Saquarema realizou a cerimônia de abertura da Campanha Outubro Rosa. Com o objetivo de conscientizar e orientar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de mama, os presentes participaram de uma palestra educativa com auxílio da representante do projeto “Moça Bonita”.



“O nosso município vem sendo bem assistido, com grandes avanços e investimentos. Quero agradecer a palestrante Doutora Anke Bergmann e o emocionante depoimento da Elisangela Gomes, do projeto Moça Bonita. Foram palavras que inspiram e cheias de esperança”, afirmou a Vereadora e Presidente da Câmara, Adriana Pereira.



Segundo informações do INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%. Existem vários tipos de câncer de mama, por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente.

O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS