Igreja de Nossa Senhora de Nazareth recebe iluminação rosa Divulgação

Publicado 09/10/2021 17:02

SAQUAREMA – Símbolo da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth foi iluminada de rosa, em apoio à campanha Outubro Rosa. A igreja permanecerá com a iluminação colorida até o final do mês.



O objetivo da campanha, ao dar visibilidade à doença, é incentivar as mulheres a fazerem o autoexame, regularmente, e a procurarem atendimento médico sempre que notarem alterações nas mamas como a presença de nódulo, fixo e geralmente indolor; saída de líquido anormal; pele avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; e alterações na aréola. Já a mamografia de rastreamento, exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas, é recomendada para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza exames e atendimento médico dessa especialidade nos postos de saúde que devem ser acessados, prioritariamente, por quem residir em áreas com cobertura das unidades ESF – Estratégia Saúde da Família. Para quem residir em áreas desprovidas dessas unidades, a indicação para atendimento é a Clínica da Mulher, localizada na Avenida Saquarema n° 3557, no bairro Porto da Roça.



Conforme dados do Inca – Instituto Nacional de Câncer, divulgados em setembro deste ano, o câncer de mama é a primeira causa de morte pela doença em mulheres no país, sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras. As regiões Sudeste e Sul apresentam as taxas mais elevadas.