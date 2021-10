Projeto que oferece serviços com psicóloga, advogada e uma assistente social - Divulgação

Projeto que oferece serviços com psicóloga, advogada e uma assistente social Divulgação

Publicado 08/10/2021 19:24

SAQUAREMA – O projeto "+ Perto de Você!" idealizado pela Secretaria da Mulher, continua em ação em Saquarema, na Região dos Lagos.

Desta vez, o projeto que oferece serviços com psicóloga, advogada e uma assistente social esteve na Escola Orgé Ferreira dos Santos, em Itaúna.

Durante as ações, as equipes da Secretaria da Mulher atendem as mulheres maiores de 18 anos e que fazem parte da comunidade escolar (alunas, mães de alunos e demais responsáveis legais dos alunos, além de funcionárias das escolas), além disso, uma triagem é realizada para futuros agendamentos na sede da secretaria caso seja necessário.

Nesta primeira etapa, o projeto "+ Perto de Você!" seguirá com visitas nas escolas para atendimento das mulheres da comunidade escolar. As demais moradoras que precisarem de atendimento poderão entrar em contato com a Secretaria da Mulher, no telefone 99859-7841. Para atendimento presencial, a secretaria fica na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 16, em Bacaxá.