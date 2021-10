Drogas apreendidas na residência dos traficantes - Divulgação PM

Drogas apreendidas na residência dos traficantesDivulgação PM

Publicado 09/10/2021 17:46

SAQUAREMA – Na noite desta sexta-feira (8), a Polícia Militar prendeu um casal por tráfico de drogas, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Com base nas informações da denúncia, os agentes do GAT II localizaram a residência na Rua C, no bairro da Raia e o casal de traficantes vendendo as drogas.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a 124ª DP, em Saquarema, onde a ocorrência foi registrada.