Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Saquarema@FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 11/10/2021 19:06

SAQUAREMA – Dando continuidade na campanha de vacinação antirrábica, a Prefeitura de Saquarema divulgou os próximos locais de vacinação no município.



Atuando com um posto volante, na próxima terça-feira (19), moradores da Basiléa poderão levar seus pets para receber o imunizante. A vacinação acontecerá no Campo de Grama Sintética. Já no dia 26, a vacinação acontecerá na Serra do Mato Grosso e Tingui, na Escola Municipal João Laureano.



A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Aconselha-se não vacinar fêmeas grávidas), em período de cio ou amamentando. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, animais com infestação de carrapatos ou pulgas ou que estejam tomando antibiótico.

Animais levados por crianças não serão vacinados pelas equipes de saúde.

Por conta da pandemia do Covid-19, só serão imunizados os animais cujos donos ou tutores estejam com máscaras de proteção facial. É obrigatório que o cachorro esteja com focinheira e coleira e que os gatos sejam transportados em bolsas pet.