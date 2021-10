Artistas de diversos setores da cultura trocam experiências no encontro - Divulgação

Publicado 11/10/2021 19:04 | Atualizado 11/10/2021 19:04

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (14), a Secretaria Municipal de Cultura de Saquarema, vai realizar mais um encontro do projeto “Quintas Artísticas e Culturais”, que tem como foco o encontro de artistas de diversos segmentos que atuam no município.

Artesanato, artes visuais, literatura, artes cênicas, cultura afro-brasileira são algumas das atividades culturais que fazem parte do projeto. A ação é proveniente da retomada cultural da casa de cultura Walmir Ayala.

O evento acontecerá das 18 às 20 horas e contará com uma oficina de Abayomi, com um debate acerca da arte de matriz africana.

Por conta das restrições e respeitando as normas da vigilância sanitária, acerca dos cuidados com a covid-19, serão abertas apenas 09 vagas para a participação do público. As inscrições podem ser feitas até às 20h do dia 12 de outubro pelo e-mail [email protected]