12/10/2018 - Festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Cachambi. Foto de Maíra Coelho / Agência O Dia. Cidade, Fé, Feriado, Missa, Santa, Aparecida, Nossa, Senhora - Maíra Coelho

Publicado 11/10/2021 19:01

SAQUAREMA – O dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil terá uma programação extensa de missas e comemorações em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.



A comunicação da Igreja Nossa Senhora de Nazareth, divulgou a programação de missas que acontecerão em diversos pontos da cidade.

Confira:

Bacaxá: Paróquia Santo Antônio, com missa em três horários: 08h, 10h e 19h.

Itaúna: Igreja São José, com missa às 08h.

Saquarema: Matriz N. Sra. de Nazareth, com missa às 10h

Boqueirão: Celebrações nas Capelas São Sebastião e N. Sra. Aparecida (Boqueirão), às 10h e 19h

Retiro: Capela de Santo Expedito, com missas às 17h.