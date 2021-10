Cerca de dez agentes realizaram buscas aos criminosos pelas ruas do bairro - Divulgação PM

Publicado 11/10/2021 19:11

SAQUAREMA – Após os confrontos com traficantes no fim de semana, a Polícia Militar realizou na madrugada desta segunda-feira (11), uma operação no bairro Rio de Areia, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a PM, cerca de dez agentes realizaram buscas aos criminosos. Eles adotaram a modalidade conduta de patrulha, ou seja, que não utiliza viaturas.

Segundo informações, os policiais passaram a madrugada vasculhando as áreas de matas próximas ao bairro, mas ninguém foi preso.

A Polícia Militar pede ajuda da população para localizar os criminosos. Os moradores poderão enviar denúncias anônimas pelo WhatsApp no número (22) 2651-0190.