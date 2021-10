Saquarema aplica dose de reforço em idosos acima de 70 anos - Divulgação

Publicado 12/10/2021 08:00

SAQUAREMA – Após aplicar a dose de reforço em idosos residentes em abrigos e asilos e em idosos com 80 anos ou mais, a Secretaria de Municipal de Saúde de Saquarema, iniciará nesta quarta-feira (13), a dose de reforço contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos.

Segundo a Secretaria, podem receber a terceira dose, os vovôs e vovós que já receberam a segunda dose há seis meses. A vacinação acontece no Lions Clube, em Bacaxá, e na Praça do Bem Estar, no Centro, das 09h às 16h.

Os idosos acamados podem agendar a vacinação pelo telefone: (22) 99838-5311. A vacinação para idosos acima de 70 anos seguirá até o próximo sábado (16), juntamente com o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. Neste dia, a vacinação ocorrerá até às 14 horas.

O município já cumpriu a vacinação em todos os grupos etários propostos pelo Plano Nacional de Imunização. Por isso, a repescagem para qualquer pessoa acima de 12 anos continuará, desde que tenham doses disponíveis. A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, das 13h às 16h.