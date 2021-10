Saquarema aplica dose de reforço em idosos acima de 70 anos - Divulgação

Publicado 15/10/2021 18:32

SAQUAREMA – Na próxima segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, iniciará a vacinação da dose de reforço contra a covid-19 em idosos acima de 60 anos, que receberam a segunda dose há seis meses.

Os idosos que sejam/estejam acamados, podem agendar a vacinação por meio de ligação, pelo telefone: (22) 99838-5311. A vacinação para idosos acima de 60 anos continuará até a próxima sexta (22/10).

A vacinação no município acontece no Lions Clube, em Bacaxá, e na Praça do Bem Estar, no Centro, das 09h às 16h.

A terceira dose (dose de reforço) já começou a ser aplicada na cidade, primeiramente nos idosos residentes em abrigos e asilos. Todos os idosos institucionalizados e que se enquadram nos pré-requisitos do Plano Nacional de Imunização já receberam a nova dose do esquema vacinal. Na semana passada, todos os idosos com mais de 70 anos e que não residem em asilos e abrigos também foram vacinados.

“Já estamos recebendo do Ministério da Saúde as doses de reforço para a aplicação nos idosos. É extremamente importante que todos fiquem atentos ao prazo de 6 meses solicitado pelo PNI. Mesmo que esteja na idade para receber a 3ª dose, mas não tenha os seis meses de intervalo completo, não poderemos imunizar “, informou o Secretário Municipal de Saúde, dr. João Alberto Teixeira.

O município já cumpriu a vacinação em todos os grupos etários propostos pelo Plano Nacional de Imunização. Por isso, a repescagem para qualquer pessoa acima de 12 anos continuará, desde que tenham doses disponíveis. A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, das 13h às 16h.