Crianças aprendem sobre plantio de mudas na Associação de Surf de Saquarema - Divulgação

Crianças aprendem sobre plantio de mudas na Associação de Surf de SaquaremaDivulgação

Publicado 16/10/2021 12:27

SAQUAREMA – Em comemoração ao Dia das Crianças, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Saquarema ofereceu frutas e mudas de plantas para as crianças que participaram da festa realizada na Associação de Surf, em Itaúna.

Durante o evento, técnicos da Secretaria realizaram a doação de diversas frutas cultivadas na cidade e plantio de mudas de diversas espécies, como Aroeira, Espada de São Jorge, Cróton e outras.

Todas as plantas doadas foram cultivadas no Horto Municipal, na sede da Secretaria de Agricultura. As mudas estão disponíveis para doação e a população pode retirá-las de segunda a sexta-feira, das 08 às 16 horas, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, Sampaio Corrêa.