Publicado 17/10/2021 19:29 | Atualizado 17/10/2021 19:30

SAQUAREMA – A Prefeitura Municipal de Saquarema divulgou mais uma alteração no local de vacinação contra a covid-19 no município.

De acordo com o comunicado, a partir desta segunda-feira (18), a vacinação contra a covid-19 acontecerá no Saquarema Futebol Clube, na Rua Barão de Saquarema 612, no Centro e no Lions Club, na Rua Pereira, 548, em Bacaxá.



Seguindo o Plano Nacional de Imunização, o município dará continuidade à vacinação com a dose de reforço contra a covid-19 em idosos com mais de 60 anos, que tenham recebido a 2ª dose há mais de seis meses. A aplicação da 3ª dose para essa faixa etária continuará até a próxima sexta-feira (22).



Os idosos que sejam ou estejam acamados, poderão agendar a vacinação por meio de ligação, pelo telefone: (22) 99838-5311.

Saquarema inicia aplicação da dose de reforço em idosos Divulgação



A Secretaria Municipal de Saúde também continua aplicando a segunda dose da vacina contra a covid, conforme data estabelecida no comprovante de vacinação, e realizando repescagem para todos os públicos.



Os postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Para a aplicação de segunda dose, o horário de atendimento é das 13h às 16h.



Gestantes, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades e com mais de 18 anos, deverão efetuar agendamento para se vacinar pelo telefone 22 99838-5311. A vacinação destes grupos ocorrerá na sede daquela Subsecretaria, na Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo, da 09h às 16h, mediante prescrição médica.



