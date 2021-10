Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 18/10/2021 20:36

SAQUAREMA – Na tarde desta segunda-feira (18) a Prefeitura de Saquarema anunciou o adiamento da vacinação antirrábica que aconteceria nesta terça (19), em Sampaio Corrêa.

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada devido ao mau tempo e às previsões de chuva durante a terça-feira. Como a vacinação seria realizada por meio da equipe do Posto Volante, a Secretaria informou que uma nova data será agendada e a população do bairro será informada brevemente.