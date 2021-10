Saquarema começa a vacinação do público em geral contra a Covid-19 nesta quinta-feira - Reprodução internet

Publicado 18/10/2021 20:58

SAQUAREMA – A Secretaria de Saúde de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, anunciou que vai antecipar a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer no município.

Segundo a Prefeitura, as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer até o dia 13 de agosto já podem se dirigir aos postos de saúde para tomar a segunda dose.

A vacinação contra a covid-19 em Saquarema acontece de segunda a sexta-feira no Saquarema Futebol Clube, que fica na Rua Barão de Saquarema 612, no Centro e no Lions Club, na Rua Pereira, 548, em Bacaxá. Para a aplicação de segunda dose, o horário de atendimento é das 13h às 16h.