Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 19/10/2021 21:00

SAQUAREMA – Na última sexta-feira (15) Policiais Militares fizeram uma apreensão de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, as drogas foram encontradas no bairro do Rio de Areia, quando os policiais realizavam um patrulhamento de rotina e receberam a informação de que homens estariam vendendo drogas na Rua José Mariano Coutinho. Ao chegarem no local, os agentes avistaram dois homens em atitude suspeita. Eles conseguiram fugir, mas abandonaram uma sacola contendo 36 pinos de cocaína

O material foi recolhido e encaminhado para a 124ª DP, onde a ocorrência foi registrada