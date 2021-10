Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 19/10/2021 20:55

SAQUAREMA – Neste fim de semana, uma ocorrência de briga familiar terminou com um Policial Militar ferido em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com as informações, os agentes foram acionados para conter um homem que estava agredindo um de seus familiares no bairro de Itaúna.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem que, supostamente é usuário de drogas, completamente descontrolado. Ao tentar impedir a agressão um dos policiais acabou tendo um dedo da mão fraturado.

O PM ferido foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá para receber atendimento. O agressor foi encaminhado para a 124ª DP, onde o caso foi registrado.