Animal sofria maus-tratos no CondadoDivulgação

Publicado 20/10/2021 18:30

SAQUAREMA – Na tarde desta quarta-feira (20), dois animais foram resgatados pela Guarda Civil Municipal de Saquarema, na Região dos Lagos.



Segundo informações, uma ONG que atua na proteção e defesa dos animais procurou a Guarda e fez uma denúncia que animais estariam sofrendo maus-tratos em uma residência no bairro do Condado.



Os agentes da GCM com o apoio da equipe do PROEIS foram até o local e constataram a situação de total abandono dos animais. Além de um cachorro que apresentava fraqueza e alguns ferimentos, os guardas também resgataram um gato que estava com uma das patas ferida.



Os animais foram resgatados e encaminhados para a ONG, onde receberão os cuidados necessários.

