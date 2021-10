'Precisa-se de Velhos Palhaços' - Divulgação

Publicado 20/10/2021 18:15

SAQUAREMA – Nos dias 29 e 30 de outubro, o Teatro Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos irá apresentar o espetáculo Precisa-se de Velhos Palhaços.

Apresentado pelo Ministério do Turismo e o Instituto CCR, no trecho da CCR ViaLagos, o espetáculo terá duas sessões gratuitas, às 19h30. O evento faz parte do circuito estadual que a peça está percorrendo com o patrocínio do edital CCR.

Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início da peça que seguirá todos os protocolos de saúde, adotando as recomendações das autoridades, além de respeitar o distanciamento social.

Com texto de Matei Visniec, direção de Anderson Marques, tradução e adaptação de Pedro Sette Câmara, a peça retrata o reencontro, depois de trinta anos, de três palhaços numa sala onde aguardam uma entrevista de emprego.

São palhaços, mas também homens cheios de angústias, lembranças e histórias para contar. Uma mistura de drama e comédia. Encenada por Fábio Mateus, Felipe Villela e Johnny Rocha.