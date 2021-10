Idosa foi resgatada de prédio em chamas - Dvulgação/PMERJ

Publicado 21/10/2021 19:58

SAQUAREMA – Na noite desta quarta-feira (20) uma mulher foi socorrida desmaiada em um incêndio que atingiu um apartamento no primeiro andar de um prédio em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu na Avenida Oceânica, no bairro de Itaúna. Policiais Militares do Proeis que realizavam um patrulhamento de rotina foram acionados por moradores e fizeram o resgate de uma idosa, identificada como Vera Lúcia Ferreira, que estava no apartamento.

No momento do resgate a idosa estava desacordada. De acordo com informações, os agentes encaminharam a idosa para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá. Lá ela teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada encaminhada para o CTI. Seu quadro de saúde é estável, mas a senhora precisou ser intubada por conta da inalação de fumaça e das queimaduras nas vias aéreas.

Os Bombeiros chegaram no local e realizaram o resgate de mais duas pessoas que também estavam no apartamento. Um homem de 73 anos e uma mulher de 34 anos. Eles foram atendidos e liberados.

Após os resgates, os bombeiros conseguiram acabar com o incêndio. Uma perícia será realizada no local para identificar as causas do incêndio.