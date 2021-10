Inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura até o dia 03 de novembro - Divulgação

Inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura até o dia 03 de novembro Divulgação

Publicado 20/10/2021 18:42

SAQUAREMA – Por conta da realização do 2° Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência que acontecerá no mês de dezembro, Saquarema abrirá inscrições para que alunos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos possam apresentar seus trabalhos acadêmicos voltados aos temas referentes à inclusão e deficiência no município.

O fórum é uma iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação e receberá inscrições para artigos, resumos, livros e outros produtos, estando dentro das normas ABNT vigentes. Todos os trabalhos, após aprovação da comissão técnica, serão apresentados durante o evento e nos Grupos de Trabalho (GTs) específicos.