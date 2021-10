Brasil tem 32,32% da população com a vacinação completa contra o coronavírus - REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Publicado 21/10/2021 13:29

SAQUAREMA – Saquarema, na Região dos Lagos já vacinou mais de 96% da população com ao menos uma dose da vacina contra covid-19.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o município, 70.717 doses foram aplicadas, ou seja, cerca de 96,82% da população com mais de 12 anos recebeu a primeira dose e 83,10% dos moradores foram imunizados com as duas doses ou dose única. Os dados são referentes ao quantitativo lançado até quarta-feira (20).

O município está seguindo a orientação do Plano Nacional de Imunizações, aplicando a dose de reforço em idosos acima de 60 anos, realizando a repescagem em pessoas acima dos 12 anos além da aplicação da segunda dose, conforme calendário de vacinação.

A vacinação contra a covid-19 em Saquarema acontece de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, no Saquarema Futebol Clube, no Centro e no Lions Club, em Bacaxá. Para a aplicação de segunda dose, o horário de atendimento é das 13h às 16h.