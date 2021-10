Ruas do bairro receberam manutenção na iluminação - Divulgação

Publicado 22/10/2021 13:52

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (21) a estrada de Bonsucesso, em Saquarema recebeu serviços de manutenção na iluminação pública.

A ação foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos. As equipes fizeram a manutenção das luminárias do trecho compreendido entre a Ponte até Grama Alta, com implantação e substituição de luminárias com lâmpadas de vapor metálico.