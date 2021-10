Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 22/10/2021 13:55

SAQUAREMA – Um homem foi preso no bairro de Jaconé, em Saquarema, acusado de agredir a esposa e por dano ao patrimônio público, na noite desta quarta-feira (20).

O caso aconteceu na rua 101, quando a Polícia Militar recebeu a denúncia da agressão. Quando os policiais chegaram no local, o homem tentou fugir pulando o muro de uma casa, mas acabou sendo capturado pelos agentes. De acordo com as informações, o acusado resistiu à prisão e precisou ser imobilizado e algemado.

Ao ser colocado na viatura para ser encaminhado para a delegacia, o homem continuou resistindo. Mesmo estando algemado, ele acabou danificando a viatura da PM com chutes.

Ele acabou preso e levado para a 124ª DP, em Saquarema, onde irá responder por agressão com base na Lei Maria da Penha e por dano ao patrimônio público.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, mas passa bem.