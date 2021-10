Fiocruz entrega cerca de 4 milhões de doses da vacina de covid-19 - Reprodução

Publicado 22/10/2021 14:59

SAQUAREMA – Na manhã desta sexta-feira (22), Saquarema, na Região dos Lagos do Rio recebeu do Ministério da Saúde mais uma remessa de vacinas Astrazeneca/Oxford, contra a covid-19.

Com a chegada de novas doses, a cidade poderá retomar a vacinação de segunda dose deste imunizante que havia sido suspensa na última quarta-feira (20).

De acordo com a Secretaria de Saúde, quem estava com a D2 da Astrazeneca/Oxford agendada para esta semana e não conseguiu se vacinar por conta da suspensão, poderá se direcionar ao Lions Clube, em Bacaxá, e ao Saquarema Futebol Clube, no Centro, a partir da tarde desta sexta-feira, para receber a segunda dose.