Instalações do Colégio Estadual Oliveira VianaReprodução internet

Publicado 23/10/2021 19:08

SAQUAREMA – A Partir desta segunda-feira (25), as escolas estaduais de Saquarema poderão receber a capacidade máxima de alunos sem comorbidades.

A decisão pelo fim do ensino híbrido (presencial e remoto) foi do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação após a confirmação de que praticamente todos os profissionais de educação já estão com o esquema vacinal completo.

A exceção é somente para os alunos com algum tipo de comorbidade. Assim que comprovado através de laudo médico, o aluno continuará estudando remotamente.

Um dos colégios mais antigos do município, o Colégio Estadual Oliveira Viana, informou aos alunos através das redes sociais que todos deverão levar suas garrafas ou copos de plástico para água, além do uso obrigatório de máscaras.