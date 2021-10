Atletas selecionados para representar Saquarema no festival de surf - Divulgação

Atletas selecionados para representar Saquarema no festival de surfDivulgação

Publicado 23/10/2021 19:01 | Atualizado 23/10/2021 19:01

SAQUAREMA – Surfistas de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio participaram nesta quinta-feira (21) de uma triagem para definir os atletas que irão representar a cidade no Saquarema Surf Festival.



A triagem foi organizada pela Associação de Surf de Saquarema e contou com a participação de dezenas de surfistas locais. Depois de disputas muito acirradas e de alto nível técnico, seis atletas conquistaram as vagas. São eles:



QS - Arthur Máximo e Kayane Reis

Pró júnior - Daniel Templar e Luana Paes

Longboard - Jeremias da Silva (Mica) e Maria Clara



O evento acontecerá na Praia de Itaúna, entre os dias 15 e 21 de novembro.

Saquarema Suf Festival acontecerá em novembro, na Praia de Itaúna Divulgação