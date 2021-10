Artista ficou conhecida ao ser a primeira drag a ocupar o cargo de assistente de palco de um programa de televisão. - Divulgação

SAQUAREMA – Moradora de Saquarema, a Drag Queen Gaby Rodin, foi convidada para ser embaixadora de uma grande marca de cosméticos. Ela ficou nacionalmente conhecida do público ao ser a primeira drag a ocupar o cargo de assistente de palco de um programa de televisão, ao lado de Fábio Porchat e Tatá Werneck.

O convite foi feito pelo químico Rodrigo Ravoi e além de se tornar embaixadora da marca, Gaby irá representar seus produtos em ações nas redes sociais.

Dona de um salão de beleza em Saquarema, que é dedicado ao tratamento estético, ao tratamento e cuidado com os cabelos e especializado em noivas a Drag ficou extremamente feliz com o convite.“Me senti muito feliz e lisonjeada, com o convite da Gatria, uma empresa relativamente nova, mas que veio disposta a abrir as portas para uma drag, artista da beleza e dos palcos e principalmente para a diversidade. Tenho muito orgulho de poder fazer parte deste momento inovador” - Disse a artista.Como embaixadora, a saquaremense fará diversas ações em suas redes sociais e nas redes da marca.