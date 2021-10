Igreja Nova Vida em Saquarema - Reprodução redes sociais

Igreja Nova Vida em SaquaremaReprodução redes sociais

Publicado 25/10/2021 18:01

SAQUAREMA – Na manhã deste domingo (24), uma moradora foi acusada de vandalizar uma igreja evangélica em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.



Segundo informações, Por volta das 08h da manhã, membros da Igreja Nova Vida, no bairro Porto Novo, participavam de um culto quando ouviram barulhos de vidros sendo quebrados na frente do templo.

A celebração foi interrompida e, ao saírem do salão, foi possível encontrar garrafas de cerveja e de vinho quebradas na frente da igreja.

Garrafas quebradas encontradas no quintal da igreja Reprodução redes sociais



De acordo com o pastor, uma mulher que reside ao lado da igreja teria jogado as garrafas, além de colocar uma música alta com muitos palavrões. A Polícia Militar foi acionada e a moradora e os representantes da igreja foram encaminhados para a 124ª onde a ocorrência foi registrada.