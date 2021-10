Saquarema tem tempo nublado - Reprodução internet

Publicado 29/10/2021 13:26

SAQUAREMA – O fim de semana será de tempo instável com muitas nuvens e queda de temperatura em Saquarema, na Região dos Lagos.

A chegada de uma frente fria deixará o tempo úmido e as temperaturas serão amenas. De acordo com o Climatempo, a sexta-feira (29), será de chuva fraca a moderada durante todo o dia, com possibilidade de ventos médios.

No sábado (30) e no domingo (31) a previsão é de que a chuva continue forte na cidade. A temperatura mínima será de 19 e a máxima não passará dos 25 graus.

Na segunda-feira (1), véspera de feriado, o Climatempo aponta a probabilidade de 90% de chuva durante o dia e a noite, com o tempo completamente fechado.