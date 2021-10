Inscrições poderão ser feitas na Casa de Cultura - Divulgação

Publicado 29/10/2021 13:19

SAQUAREMA – Os agentes culturais de Saquarema que tiverem dúvidas sobre os editais pulicados nesta semana pela Prefeitura poderão participar do ciclo de Reuniões Setoriais, com o tema Editais da Cultura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, os encontros irão auxiliar os profissionais trabalhadores da cultura sobre as inscrições nos editais. As oficinas serão realizadas a partir do dia 3 de novembro, no Teatro Municipal Mário Lago, no Centro de Saquarema.

Confira o calendário de reuniões:

03/11 - Artes Plásticas e Artesanato, das 19h às 20h;

04/11 – Dança, das 13h às 14h;

04/11 – Teatro e Circo, das 19h às 20h;

05/11 - Saquarema Cultural II / Lab. (para todas as manifestações culturais e artísticas), das 19h às 20h.

Além das reuniões, haverá uma Oficina de Elaboração de Projetos com o objetivo de capacitar os trabalhadores da cultura e da arte para realizarem suas inscrições nos Editais da Cultura. A oficina também será realizada no Teatro Municipal Mário Lago, com três turmas de 80 vagas/cada.

08/11 - Turma 1, das 18h às 19:30h

09/11- Turma 2, das 18h às 19:30h

10/11 – Turma 3, das 18 h às 19:30 h