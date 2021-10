O reajuste começa valer a partir do domingo (1º). Motoristas (é claro) não gostaram de saber da noticia - Internet

Publicado 29/10/2021 12:16 | Atualizado 29/10/2021 12:19

SAQUAREMA – O feriado de finados na próxima terça-feira (2) promete atrair muitos turistas para as cidades da Região dos Lagos. A expectativa da Concessionária Via Lagos é que de hoje (29) até a próxima quarta-feira (3), cerca de 175 mil veículos passem pela rodovia.



De acordo com a concessionária, os dias de maior fluxo serão hoje e amanhã, quando são esperados 33 mil e 35 mil veículos por dia, respectivamente. Com isso, um esquema especial foi montado, reforçando as equipes que atuam auxiliando os motoristas que transitam pela RJ-124. Além disso, a Polícia Rodoviária vai intensificar as fiscalizações na via.

O valor do pedágio durante a semana De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, durante a semana o valor será da tarifa básica será é de R$14.70 (por eixo, das 12h de segunda às 12h de sexta, nos fins de semana e feriados nacionais a tarifa sobe para R$24,50 (por eixo, das 12h de sexta às 12h de segunda, e das 12h da véspera às 12h do dia seguinte em feriados nacionais – Tarifa Básica com Adicional – TBA).



Confira a previsão de fluxo de veículos na ViaLagos para o feriado:

Sexta-feira (29/10) – 33 mil veículos

Sábado (30/10) – 35 mil veículos

Domingo (31/10) – 26 mil veículos

Segunda-feira (01/11) – 26 mil veículos

Terça-feira (02/11) – 31 mil veículos

Quarta-feira (03/11) – 24 mil veículos



A concessionaria pede que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo , além de obedecer a sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes.