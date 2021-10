Criminosos estão usando imagens disponíveis na internet para conseguir contato das lojas - Reprodução internet

Publicado 27/10/2021 18:41

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (27), a Polícia Militar emitiu um comunicado sobre uma quadrilha de estelionatários que está agindo em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com a PM, através de imagens obtidas pelo Google Maps, os criminosos estão pegando os telefones de diversas lojas da cidade e fazendo contato os empresários, com o intuito de extorquir dinheiro. Eles ameaçam os comerciantes usando nomes de supostos traficantes. Praticamente todas as ligações são efetuadas de presídios do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

As pessoas que receberem esse tipo de ligação a polícia pede que desconsiderem qualquer tipo de ameaça e que não façam depósito ou transferência de valores. Se os criminosos insistirem e marcarem encontro para entregar o pagamento, a PM pede que façam uma denúncia anônima através do WhatsApp (22) 2651-0190.