Inscrições poderão ser feitas na Casa de Cultura - Divulgação

Publicado 27/10/2021 18:35

SAQUAREMA – A partir do mês de novembro, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos lançará três editais com recursos que passarão de 500 mil reais. Os editais, cujas verbas serão provenientes de complemento do exercício 2021 da Lei Aldir Blanc de apoio à cultura, e do orçamento da Prefeitura da cidade, contemplarão os mercados da cultura e da arte.



As ações têm por objetivo valorizar os artistas locais e ativar o mercado cultural do município com a realização de 50 eventos a partir do início de 2022.

O primeiro edital será voltado para o mercado de artes cênicas e irá premiar 30 propostas com R$ 10.203,27 (dez mil duzentos e três reais e vinte e sete centavos) cada uma. O período de inscrição será de 15 a 26 de novembro e o resultado será publicado até o dia 03 de dezembro.



O segundo edital, irá premiar espetáculos de teatro, dança e circo e vai contemplar 10 propostas com o valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais) cada uma. O período de inscrição será de 09 a 11 de dezembro e o resultado será divulgado até o dia 22.



Já o terceiro edital premiará 10 propostas de exposições de quadros, esculturas e artesanato, cada uma com R$ 10.000,000 (dez mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o artista e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o espaço que abrigar o evento. O período de inscrição também será de 09 a 11 de dezembro e o resultado divulgado até 22 daquele mês.

Poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas, desde que estejam em situação regular e ativa junto aos órgãos competentes de controle. Servidores da Prefeitura e de suas entidades indiretas, servidores titulares de cargos comissionados, cargos efetivos, contratados e terceirizados da SECULT; membros da Comissão Avaliadora e seus cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins 2º grau; cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins até 2º grau dos servidores da SECULT; e pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos não poderão participar.



As propostas serão avaliadas por comissões criadas para tal fim e as inscrições serão realizadas on-line, através de plataforma a ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Saquarema, ou presencialmente na Casa da Cultura Walmir Ayala que fica na Rua Coronel Madureira, nº 77, no Centro de Saquarema, das 9h às 17h. Os editais podem ser acessados na íntegra no site da prefeitura.